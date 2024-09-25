4 очка Ремпала принесли «Салавату Юлаеву» волевую победу над «Трактором»
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.
4 очка набрал Шелдон Ремпал. Канадец забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Еще по разу отличились Нэйтан Тодд, Александр Шаров и Александр Хмелевский.
Дубль у челябинцев оформил Александр Кадейкин. Еще одну шайбу забросил Михаил Котляревский.
«Салават Юлаев» (12 очков) поднялся на третье место в Восточной конференции. «Трактор» (10) идет пятым на «Востоке».
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы: Кадейкин — 1 (бол., Кэмпфер), 14:24 — 1:0. Кадейкин — 2 (Тертышный), 21:17 — 2:0. Ремпал — 4 (бол., Ливо, Шаров), 33:01 — 2:1. Тодд — 2 (бол., Хмелевский, Ремпал), 33:27 — 2:2. Ремпал — 5 (бол., Шаров, Хмелевский), 35:15 — 2:3. Шаров — 4 (Ремпал), 46:49 — 2:4. Котляревский — 4 (Кравцов, Дронов), 51:53 — 3:4. Хмелевский — 5 (п.в., Тодд, Василевский), 59:19 — 3:5.
Нереализованный буллит: Шабанов (Трактор), 5:42 (Вратарь).
Вратари: Фукале (58:12 — 59:19, 59:42) — Самонов.
Штраф: 16 — 14.
Броски: 33 (19+4+10) — 31 (11+11+9).
Судьи: Беляев, Светилов.
25 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|9
|6
|3
|13
|2
|Сибирь
|9
|6
|3
|12
|3
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|4
|Адмирал
|7
|5
|2
|11
|5
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|6
|Трактор
|8
|4
|4
|10
|7
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|9
|3
|6
|6
|10
|Лада
|8
|2
|6
|5
|11
|Амур
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|8
|1
|7
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|3
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|4
|СКА
|8
|5
|3
|11
|5
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|8
|Торпедо
|9
|3
|6
|7
|9
|Витязь
|8
|3
|5
|6
|10
|Куньлунь РС
|8
|3
|5
|6
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
|25.09
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|3 : 5
|25.09
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|3 : 4
|25.09
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|3 : 4
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -