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Сегодня, 19:34

4 очка Ремпала принесли «Салавату Юлаеву» волевую победу над «Трактором»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

4 очка набрал Шелдон Ремпал. Канадец забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Еще по разу отличились Нэйтан Тодд, Александр Шаров и Александр Хмелевский.

Дубль у челябинцев оформил Александр Кадейкин. Еще одну шайбу забросил Михаил Котляревский.

«Салават Юлаев» (12 очков) поднялся на третье место в Восточной конференции. «Трактор» (10) идет пятым на «Востоке».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Голы: Кадейкин — 1 (бол., Кэмпфер), 14:24 — 1:0. Кадейкин — 2 (Тертышный), 21:17 — 2:0. Ремпал — 4 (бол., Ливо, Шаров), 33:01 — 2:1. Тодд — 2 (бол., Хмелевский, Ремпал), 33:27 — 2:2. Ремпал — 5 (бол., Шаров, Хмелевский), 35:15 — 2:3. Шаров — 4 (Ремпал), 46:49 — 2:4. Котляревский — 4 (Кравцов, Дронов), 51:53 — 3:4. Хмелевский — 5 (п.в., Тодд, Василевский), 59:19 — 3:5.

Нереализованный буллит: Шабанов (Трактор), 5:42 (Вратарь).

Вратари: Фукале (58:12 — 59:19, 59:42) — Самонов.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 33 (19+4+10) — 31 (11+11+9).

Судьи: Беляев, Светилов.

25 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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1 Автомобилист 9 6 3 13
2 Сибирь 9 6 3 12
3 Сал. Юлаев 8 6 2 12
4 Адмирал 7 5 2 11
5 Ак Барс 7 5 2 10
6 Трактор 8 4 4 10
7 Нефтехимик 9 4 5 9
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9 Металлург Мг 9 3 6 6
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11 Амур 7 2 5 4
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