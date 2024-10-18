«Трактор» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче КХЛ
«Трактор» одержал домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе челябинцев заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин, Владимир Ткачев, Михаил Котляревский и Семен Дер-Аргучинцев. У «Салавата Юлаева» отличились Нэйтан Тодд и Никита Зоркин.
«Трактор» укрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» занимает седьмую строчку, имея в активе 16 баллов.
В ближайшем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Сибирью» 21 октября, а «Салават Юлаев» днем позже примет «Сочи».
Хоккей
FONBET КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Кадейкин — 8 (бол., Сикьюра, Кэмпфер), 8:39 — 1:0. Тодд — 4 (бол., Ливо), 25:05 — 1:1. Ткачев — 4, 31:47 — 2:1. Зоркин — 1 (Тодд), 41:34 — 2:2. Котляревский — 6 (Жарков), 51:29 — 3:2. Дер-Аргучинцев — 1 (п.в., Фукале, Карпухин), 59:11 — 4:2.
Вратари: Фукале — Вязовой (58:43 — 59:11, 59:28).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 41 (11+18+12) — 37 (4+15+18).
Судьи: Ермолаев, Овчинников.
18 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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Трактор – Сал. Юлаев
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Куньлунь РС – Сочи
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