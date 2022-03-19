«Трактор» победил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

«Трактор» победил «Салават Юлаев» во втором матче второго раунда плей-офф. Челябинцы выиграли со счетом 4:1.

В составе «Трактора» голами отметились Алексей Бывальцев, Виталий Кравцов, Лукаш Седлак и Никита Тертышный, который поразил уже пустые ворота.

Автором единственного гола уфимцев стал Динар Хафизуллин.

«Трактор» сравнял счет в серии, он стал ничейным: 1-1.

Теперь серия переезжает в Уфу. Следующие матчи пройдут 21 и 23 марта.

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Второй матч

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Бывальцев — 1 (бол., Ткачев, Тертышный), 24:01 — 1:0. Кравцов — 3 (бол., Гика, Бэйлен), 24:54 — 2:0. Хафизуллин — 1 (бол., Шмелев, Кадейкин), 38:38 — 2:1. Седлак — 3 (Гика), 55:24 — 3:1. Тертышный — 2 (п.в., Гика), 57:26 — 4:1.

Вратари: Вилл — Шарыченков (56:54 — 57:26).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (7+21+11) — 18 (6+6+6).

Судьи: Оленин, Раводин.

19 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 1-1.