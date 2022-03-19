«Трактор» победил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии
«Трактор» победил «Салават Юлаев» во втором матче второго раунда плей-офф. Челябинцы выиграли со счетом 4:1.
В составе «Трактора» голами отметились Алексей Бывальцев, Виталий Кравцов, Лукаш Седлак и Никита Тертышный, который поразил уже пустые ворота.
Автором единственного гола уфимцев стал Динар Хафизуллин.
«Трактор» сравнял счет в серии, он стал ничейным: 1-1.
Теперь серия переезжает в Уфу. Следующие матчи пройдут 21 и 23 марта.
Хоккей
КХЛ
Восток
1/2 финала конференций
Второй матч
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Бывальцев — 1 (бол., Ткачев, Тертышный), 24:01 — 1:0. Кравцов — 3 (бол., Гика, Бэйлен), 24:54 — 2:0. Хафизуллин — 1 (бол., Шмелев, Кадейкин), 38:38 — 2:1. Седлак — 3 (Гика), 55:24 — 3:1. Тертышный — 2 (п.в., Гика), 57:26 — 4:1.
Вратари: Вилл — Шарыченков (56:54 — 57:26).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 39 (7+21+11) — 18 (6+6+6).
Судьи: Оленин, Раводин.
19 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 1-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 1
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|19.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 1
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -