«Трактор» — «Салават Юлаев»: все голы пятого матча серии

«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022.

Голами в составе хозяев отметились Виталий Кравцов и Лоуренс Пилут. За уфимскую команду единственную шайбу забросил Александр Кадейкин.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.