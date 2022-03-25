«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии плеф-офф КХЛ

«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022.

Голами в составе хозяев отметились Виталий Кравцов и Лоуренс Пилут.

За уфимскую команду единственную шайбу забросил Александр Кадейкин.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.

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Пятый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кадейкин — 4 (Шмелев), 9:47 — 0:1. Кравцов — 5 (Яруллин, Пилут), 30:19 — 1:1. Пилут — 1 (бол., Бывальцев), 54:42 — 2:1.

Вратари: Вилл — Шарыченков (58:29).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 17 (9+4+4) — 26 (10+8+8).

Судьи: Беляев, Фатеев.

25 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 3-2