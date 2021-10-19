«Салават Юлаев» на выезде разгромил «Трактор»

«Салават Юлаев» победил «Трактор» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Данил Башкиров, Григорий Панин, Павел Коледов, Сакари Маннинен (дважды) и Николай Кулемин. У хозяев шайбу забросил Тему Пулккинен.

«Салават» набрал 30 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Трактора» 34 очка и первое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Голы: Башкиров — 3 (Пустозеров, Панин), 1:56 — 0:1. Панин — 2 (Башкиров), 17:47 — 0:2. Коледов — 1 (Кадейкин, Шмелев), 21:06 — 0:3. Маннинен — 9 (Панин), 37:30 — 0:4. Пулккинен — 13 (бол., Бэйлен), 45:41 — 1:4. Кулемин — 9 (бол., Гранлунд, Хартикайнен), 49:38 — 1:5. Маннинен — 10 (Гранлунд, Ларсен), 56:05 — 1:6.

Вратари: Вилл (Гарипов, 40:00) — Метсола.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (9+11+9) — 31 (13+6+12).

Судьи: Овчинников, Хрибик.

19 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.