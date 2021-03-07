«Салават Юлаев» в гостях победил «Трактор» и вышел вперед в серии

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора». В третьем матче серии команды из Уфы победила со счетом 4:0.

Четвертый матч пройдет 9 марта в Челябинске. Пока счет в серии 2-1 в пользу «Салавата».

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Третий матч

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Кадейкин — 1 (Жарков, Бирюков), 12:27 — 0:1. Гранлунд — 1 (Хартикайнен), 26:58 — 0:2. Хохряков — 1, 31:40 — 0:3. Солодухин — 1 (п.в., Алексеев), 59:39 — 0:4.

Вратари: Федотов (Вилл, 31:40, 59:06 — 59:39) — Метсола.

Штраф: 18 — 4.

Броски: 19 (8+6+5) — 25 (5+6+14).

Судьи: Бирин, Франо.

7 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

Счет в серии: 1-2.