«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Трактор» в 1/4 финала конференций

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Форвард гостей Маркус Гранлунд забросил шайбу и отдал две результативные передачи. По два очка в составе уфимцев набрали Сакари Маннинен (1+1) и Григорий Панин (0+2).

Уфимский клуб в третий подряд обыграл «Трактор» и повел в серии до четырех побед со счетом 3-1.

КХЛ. Кубок Гагарина 1/4 финала конференций

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Хартикайнен — 3 (Панин, Гранлунд), 34:10 — 0:1. Гранлунд — 2 (Маннинен), 48:56 — 0:2. Маннинен — 1 (Панин, Гранлунд), 58:24 — 0:3.

Вратари: Вилл (58:10 — 58:24) — Метсола.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 21 (8+8+5) — 28 (9+9+10).

Судьи: Франо, Юдаков.

9 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 5630 зрителей.