«Трактор» — «Салават Юлаев»: все голы первого матча второго раунда плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» победил «Трактор» в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:0.

Степан Санников забросил единственную шайбу «Салавата Юлаева».

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч состоится в Челябинске 19 марта.