«Салават Юлаев» победил «Трактор» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» победил «Трактор» в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил нападающий «Салавата Юлаева» Степан Санников.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Салавата Юлаева». Серия длится до четырех побед одной из команд.

Следующий матч состоится в Челябинске 19 марта в 14:30 по московскому времени.

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1/2 финала конференций. Восток. Первый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Санников — 2 (Картаев, Тихонов), 21:20 — 0:1.

Вратари: Вилл (58:59) — Шарыченков.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 24 (6+6+12) — 16 (6+7+3).

Судьи: Бондарь, Оленин.

17 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 0-1.