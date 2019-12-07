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«Трактор» с минимальным счетом победил «Металлург»

17:12

«Трактор» взял верх над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0. Единственную шайбу забросил Руслан Карлин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Карлин — 2 (Меньшиков, Авцин), 51:59 — 0:1.

Вратари: Кошечкин (Демченко, 44:26, 57:44) — Федотов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (10+9+12) — 31 (12+13+6).

Судьи: Гофман, Одиньш.

7 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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