«Трактор» с минимальным счетом победил «Металлург»
17:12
«Трактор» взял верх над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0. Единственную шайбу забросил Руслан Карлин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Карлин — 2 (Меньшиков, Авцин), 51:59 — 0:1.
Вратари: Кошечкин (Демченко, 44:26, 57:44) — Федотов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (10+9+12) — 31 (12+13+6).
Судьи: Гофман, Одиньш.
7 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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