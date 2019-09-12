«Трактор» решил прервать выезд из-за отсутствия разрешения на въезд в Китай. Но получил его в воздухе и развернул самолет

Челябинский «Трактор», в настоящий момент находящийся на выезде, должен был вылететь из Владивостока в Шэньжень, где 14 и 15 сентября сыграет в матчах регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

Однако из-за отсутствия разрешения на пересечение границы с Китаем, где проходят празднования 70-летия образования КНР и действует ограничение на въезд, вынужден был прервать выезд и вернуться в Челябинск.

Уже в процессе полета воздушное судно с командой на борту получило разрешение, и самолет вернулся обратно во Владивосток, откуда в течение дня вылетит в Китай.