«Трактор» решил прервать выезд из-за отсутствия разрешения на въезд в Китай. Но получил его в воздухе и развернул самолет
15:33
Челябинский «Трактор», в настоящий момент находящийся на выезде, должен был вылететь из Владивостока в Шэньжень, где 14 и 15 сентября сыграет в матчах регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».
Однако из-за отсутствия разрешения на пересечение границы с Китаем, где проходят празднования 70-летия образования КНР и действует ограничение на въезд, вынужден был прервать выезд и вернуться в Челябинск.
Уже в процессе полета воздушное судно с командой на борту получило разрешение, и самолет вернулся обратно во Владивосток, откуда в течение дня вылетит в Китай.