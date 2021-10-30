«Трактор» разгромил «Ак Барс»
17:29
«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Ак Барс» со счетом 5:0. Голы забили Виталий Абрамов, Никита Тертышный, Вячеслав Основин, Лукаш Седлак и Кирилл Капустин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Абрамов — 3, 1:08 — 1:0. Тертышный — 13 (бол., Калинин, Основин), 2:35 — 2:0. Основин — 2 (Исаев, Шолохов), 35:35 — 3:0. Седлак — 11 (Телегин, Бэйлен), 43:07 — 4:0. Капустин — 2 (Основин), 54:49 — 5:0.
Вратари: Гарипов — Билялов (Бобков, 2:35).
Штраф: 13 — 15.
Броски: 21 (8+6+7) — 42 (13+10+19).
Судьи: Ансонс, Гофман.
30 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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