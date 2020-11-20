«Трактор» расторг контракт с Лещенко
14:19
«Трактор» объявил о расторжении контракта с нападающим Вячеславом Лещенко.
Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий не провел ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард пополнил состав челябинского клуба в мае в результате обмена с «Сочи». В начале ноября «Трактор» поместил игрока в список отказов.
Всего в КХЛ Лещенко провел 292 матча, набрал 98 (44+54) очков.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/36489-leschenko_leaves_traktor/
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