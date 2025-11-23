Хоккей
Сегодня, 16:29

«Трактор» расторг контракт с голкипером Дригером

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Трактор» объявил о расторжении контракта с вратарем Крисом Дригером.

Договор с 31-летним канадцем расторгнут по соглашению сторон.

«Спасибо за работу, Крис. Благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы челябинцев.

Голкипер присоединился к команде перед началом сезона-2025/26. Он провел в FONBET Чемпионате КХЛ 23 матча, одержал восемь побед при 89.7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.05.

Источник: ХК «Трактор»
