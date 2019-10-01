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«Трактор» расторг контракт с Бабенко

17:14
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«Трактор» расторг контракт с нападающим Егором Бабенко, сообщает официальный сайт клуба. Игрок пришел в команду этой весной и успел провести в составе черно-белых три матча. Затем Бабенко был отправлен в «Челмет» где также провел три игры.

Отметим, что соглашение с 22-летним нападающим было подписано до конца текущего сезона. «Трактор» стал для Егора Бабенко четвертой командой в КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=23069

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