«Трактор» расторг контракт с Бабенко
17:14
«Трактор» расторг контракт с нападающим Егором Бабенко, сообщает официальный сайт клуба. Игрок пришел в команду этой весной и успел провести в составе черно-белых три матча. Затем Бабенко был отправлен в «Челмет» где также провел три игры.
Отметим, что соглашение с 22-летним нападающим было подписано до конца текущего сезона. «Трактор» стал для Егора Бабенко четвертой командой в КХЛ.
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