«Трактор» проиграл рижскому «Динамо», Гика оформил хет-трик

Рижское «Динамо» одержало победу над «Трактором» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Челябинске на ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

В составе «Динамо» отличились нападающие Брэндон Макмиллан, Виталий Павлов, Лаурис Дарзиньш (дубль).

У «Трактора» хет-триком отметился форвард Томаш Гика.

Рижское «Динамо» с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» — 8-я строчка и 18 баллов (Восточная конференция).

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«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Рига) — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Голы: Макмиллан — 5 (Дарзиньш, Маршалл), 14:43 — 0:1. Гика — 3, 22:23 — 1:1. Павлов — 2 (Джериньш, Липсбергс), 25:48 — 1:2. Дарзиньш — 2 (бол., Бартулис, Макмиллан), 29:46 — 1:3. Дарзиньш — 3 (бол., Макмиллан), 35:14 — 1:4. Гика — 4 (Бородкин, Седлак), 42:37 — 2:4. Гика — 5 (бол., Кейлоф, Косов), 47:51 — 3:4.

Вратари: Демченко (Федотов, 29:46, 59:57) — Макаров.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 25 (5+8+12) — 21 (7+13+1).

Судьи: Бирин, Юдаков.

14 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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