«Трактор» проиграл минскому «Динамо» и потерпел 5-е поражение в 6 матчах

Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Трактор» — 5:3. Белорусская команда с 15 очками поднялась на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (13) — 7-й на Востоке. У челябинцев 5 поражений в 6 матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Голы: Казьянин — 1, 4:40 — 1:0. Степанов — 2 (Еременко), 5:06 — 2:0. Виртанен — 3 (Карлин), 27:51 — 2:1. Граньяни — 5, 28:33 — 3:1. Паре — 3 (бол., Демков, Принс), 37:37 — 4:1. Мансуров — 1 (Сергиенко, Косов), 45:13 — 4:2. Глинкин — 2 (Трунев, Шолохов), 52:27 — 4:3. Принс — 4 (п.в.), 59:38 — 5:3.

Вратари: Энрот — Федотов (Сухачев, 5:06, 58:17 — 59:38).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 29 (16+8+5) — 31 (7+12+12).

Судьи: Гофман, Рогачев.

3 октября. Минск. «Минск-Арена».

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