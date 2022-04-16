«Трактор» продлит контракт с лучшим снайпером команды в сезоне Тертышным

«Трактор» продлит контракт с нападающим Никитой Тертышным, сообщает Metaratings.

23-летний россиянин — воспитанник челябинского клуба. В этом сезоне хоккеист вместе с Теему Пулккиненом стал лучшим снайпером «Трактора» в регулярном сезоне — оба форварда забросили по 22 шайбы.

В сезоне-2021/22 Тертышный набрал 35 (22+13) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 8 (3+5) очков в 15 играх в Кубке Гагарина.

Нынешний контракт хоккеиста действует до конца апреля 2023 года.