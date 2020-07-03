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«Трактор» продлил контракт с Седлаком

3 июля 2020, 11:57

«Трактор» продлил контракт с нападающим Лукашем Седлаком, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Новое соглашение с 27-летним чехом рассчитано до конца сезона-2022/23. Седлак выступает за «Трактор» с сезона-2019/20, на его счету 40 (23+17) очков в 57 матчах регулярного чемпионата. Чех участвовал в Матче всех звезд КХЛ в январе 2020 года.

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