«Трактор» продлил контракт с Седлаком

«Трактор» продлил контракт с нападающим Лукашем Седлаком, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Новое соглашение с 27-летним чехом рассчитано до конца сезона-2022/23. Седлак выступает за «Трактор» с сезона-2019/20, на его счету 40 (23+17) очков в 57 матчах регулярного чемпионата. Чех участвовал в Матче всех звезд КХЛ в январе 2020 года.