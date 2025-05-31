«Трактор» продлил контракт с генеральным менеджером Волковым

«Трактор» объявил о продлении контракта с генеральным менеджером Алексеем Волковым. Он будет работать еще два сезона.

При Волкове «Трактор» в сезоне-2023/24 выиграл бронзовые медали КХЛ, в сезоне-2024/25 команда повторила лучшее достижение в истории, выиграв серебряные награды.

45-летний Волков является воспитанником свердловского хоккея, выступал на позиции вратаря. Он завершил профессиональную карьеру в конце июня 2015 года, а затем стал ассистентом генерального менеджера в «Автомобилисте».