"Трактор" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Артемом Бородкиным. Новое соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2019/20.

- Продлили контракт с Артемом Бородкиным, - сказал директор челябинцев Борис Видгоф в интервью клубной пресс-службе. - Это наш воспитанник, прошедший весь путь в системе "Трактора" - от школы до главной команды. Надежный игрок обороны в самом расцвете сил. От сезона к сезону его уровень хоккея должен только расти.

В минувшем сезоне Бородкин провел 61 матч за "Трактор", набрав 5 (1+4) очков.

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