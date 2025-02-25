«Трактор» продлил контракт с 37-летним нападающим Жарковым

«Трактор» объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Жарковым. Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Можно сказать, что Владимир Жарков переживает в Челябинске вторую молодость, проводя очень сильный сезон и полностью соответствуя требованиям Бена Гру. Не секрет, что этот нападающий является душой коллектива, его лидером и примером отношения к делу», — цитирует пресс-служба клуба генерального директора Алексея Волкова.

Жарков в этом сезоне набрал 16 (3+13) очков в 51 матче FONBET чемпионата КХЛ.