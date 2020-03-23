«Трактор» приостановил тренировки всех команд до 6 апреля

«Трактор» на своем официальном сайте сообщил о приостановке тренировочного процесса всех команд системы клуба с 23 марта по 6 апреля из-за пандемии коронавируса.

— Данное решение продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье хоккеистов, — говорится в сообщении клуба. — Кроме того, «Трактор» на собственном примере обращает внимание общественности на важность дисциплины и самоконтроля — призываем всех болельщиков по возможности придерживаться режима самоизоляции, соблюдать все профилактические меры.

Ранее КХЛ приняла решение о приостановлении матчей плей-офф лиги до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 328 275 человек. Умерших — 14 366, выздоровевших — 95 656. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса: спорт на карантине.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом: к сожалению, список пополняется.