«Трактор» прервал четырехматчевую победную серию «Ак Барса»

«Трактор» в матче регулярного сезона КХЛ на своем льду обыграл «Ак Барс» (2:1). Все шайбы были заброшены в начале второго периоде. Сначала хозяев вывел вперед Томаш Гика, затем увеличил преимущество хозяев Алексей Бывальцев, а шайбу престижа забросил Кристиан Хенкель.

После данной встречи казанцы продолжают лидировать на «Востоке» с 36 очками, челябинцы — вторые, уступая два балла.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Гика — 6 (бол., Пилут, Калинин), 20:26 — 1:0. Бывальцев — 6 (бол., Пилут, Авцин), 22:02 — 2:0. Хенкель — 1 (Тихонов, Азеведо), 26:18 — 2:1.

Вратари: Федотов — Рейдеборн (58:56 — 59:54).

Штраф: 26 — 22.

Броски: 31 (8+18+5) — 26 (9+11+6).

Судьи: Морозов, Сидоренко.

12 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.