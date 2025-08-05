«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2025/26

«Трактор» сообщил, кто войдет в тренерский штаб Бенуа Гру в сезоне-2025/26.

В штаб войдут семь специалистов: Рафаэль Рише, Марио Рише, Дмитрий Черных (все — ассистенты главного тренера), Петер Шкрабел (тренер вратарей), Александр Соловьев (тренер-аналитик), Кирилл Гарифуллин и Михаил Бутуев (оба — тренеры по ОФП).

В прошедшем сезоне челябинский клуб уступил «Локомотиву» (1-4 в серии) в финале Кубка Гагарина.