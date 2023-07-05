«Трактор» представил тренерский штаб команды на сезон-2023/24

«Трактора» объявил тренерский штаб команды на сезон-2023/24.

Помогать главному тренеру Анвару Гатиятулину будут шесть новых специалистов. Из прошлого тренерского штаба Гатиятулина в команде остались только Владимир Гапонов и Олег Приданников. Кирилл Гарифуллин в сезоне-2022/23 работал с «Челметом».

Тренерский штаб «Трактора»:

Анвар Гатиятулин — главный тренер

Алексей Заварухин — ассистент главного тренера

Валерий Кулибаба — ассистент главного тренера

Александр Макрицкий — ассистент главного тренера

Петер Шкрабел — тренер по вратарям

Денис Богданов — тренер по ОФП

Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП

Владимир Гапонов — видеотренер

Олег Приданников — тренер по развитию игроков.