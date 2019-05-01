Контракт нападающего Виталия Кравцова с "Трактором" завершился 30 апреля, сообщает официальный сайт клуба из Челябинска.

Воспитанник челябинцев этим летом перейдет в "Рейнджерс", в середине апреля он согласовал трехлетний контракт с клубом.

– Конечно, есть сожаление, что такой талантливый и перспективный игрок, как Виталий Кравцов, уезжает за океан. Клуб приложил все усилия, чтобы оставить своего воспитанника. Виталию сделано квалификационное предложение, но он выбрал НХЛ, и мы с уважением относимся к его решению. И руководство клуба, и болельщики будут следить за карьерой Виталия Кравцова, вместе радоваться его успехам. Благодарим его за отличную яркую игру в "Тракторе", желаем удачи и всегда будем рады видеть в родном клубе, – цитирует генерального директора "Трактора" Бориса Видгофа пресс-служба клуба.

Виталий Кравцов попрощался с "Трактором"