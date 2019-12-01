«Трактор» поместил Демченко на драфт отказов

«Трактор» поместил в список отказов голкипера Василия Демченко, сообщает Twitter КХЛ. Если ни один клуб лиги не заберет вратаря, то он отправится в фарм ли контракт с ним будет расторгнут.

Демченко — выпускник школы «Трактор», всю карьеру провел в Челябинске. За главную команду клубной системы в КХЛ сыграл 209 матчей, у него 82 победы, 92,5 процента отраженных бросков. По итогам сезона-2018/19 вратарь получил приз зрительских симпатий.

В 22 матчах этого сезона у Демченко 7 побед, 90,8 процента отбитых бросков и 2,79 шайбы пропущенных в среднем за матч, он ни разу не сыграл на ноль.