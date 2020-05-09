«Трактор» получил права на Оберга и Бывальцева

«Трактор» пополнил состав нападающим Алексеем Бывальцевым и получил права на форварда НХЛ Понтуса Оберга, сообщает официальный сайт «Трактора».

В прошлом сезоне Бывальцев выступал за СКА и «Витязь», заработал в 56 матчах 26 (5+21) очков. Всего в КХЛ у нападающего 110 (40+70) очков в 279 встречах, 255 силовых приемов. Алексей Бывальцев также выступал в клубах «Адмирал» и «Амур», призывался в сборную России.

Оберг в текущем сезоне провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Торонто» и набрал одно очко за результативную передачу. Также у него в активе 55 матчей в АХЛ и 44 (20+44) очка.