«Трактор» подписал защитника Николаева
Защитник Илья Николаев подписал с «Трактором» двустороннее соглашение до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.
Хоккейную школу 22-летний хоккеист окончил в Магнитогорске, там же дебютировал на профессиональном уровне. Находясь в системе клуба, он выступал за «Стальных Лисов», «Зауралье», «Южный Урал» и «Металлург».
В 2022 году Николаев со сталеварами стал обладателем серебряных медалей Кубка Гагарина. В плей-офф защитник провел 16 матчей и отметился 2 голевыми передачами.
В мае 2023 года Николаев в результате обмена перешел в «Адмирал». Летом контракт с «моряками» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Источник: ХК Трактор
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