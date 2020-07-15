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«Трактор» подписал Сергея Калинина

13:42

«Трактор» объявил о подписании контракта с нападающим Сергеем Калининым.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В сезоне-2019/20 Калинин выступал за ЦСКА, он провел за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 10 (7+3) очков. В плей-офф нападающий провел четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин — чемпион мира (2014) и олимпийский чемпион (2018). В понедельник, 13 июля ЦСКА расторг контракт с игроком.

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