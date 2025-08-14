«Трактор» подписал просмотровый контракт с Крощинским

Защитник Федор Крощинский подписал просмотровый контракт с «Трактором», сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний россиянин примет участие в сборах челябинского клуба.

В сезоне-2024/25 Крощинский провел за «Сочи» и «Нефтехимик» в общей сложности 35 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи.