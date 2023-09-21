«Трактор» подписал контракт до конца сезона с 31-летним форвардом Робинсоном

«Трактор» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Бадди Робинсоном.

31-летний американец в прошлом сезоне провел за «Чикаго» 9 матчей в НХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

Также в НХЛ он выступал в составе «Оттавы», «Калгари» и «Анахайма». Всего в североамериканской лиге на его счету 62 матча и 12 (4+8) очков.