«Трактор» подписал новый контракт с защитником Исаевым

«Трактор» продлил контракт с защитником Игорем Исаевым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на год, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Исаев провел 19 матчей и набрал 7 (1+6) очков при полезности «+6».

26-летний игрок является воспитанником челябинского клуба. В «Тракторе» он отыграл 5 последних сезонов.