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«Трактор» подписал контракт с Обергом на один сезон

13 июля 2020, 17:11
Понтус Оберг. Фото Expressen
Понтус Оберг. Фото Expressen
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Форвард Понтус Оберг подписал контракт с «Трактором», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним шведом рассчитано на один год.

В начале мая нападающий системы «Торонто» стал частью сделки «Трактора» с «Витязем». В результате нее Челябинск за денежную компенсацию приобрел Алексея Бывальцева и права на Понтуса Оберга.

Права на шведа перешли к «Витязю» в декабре прошлого года, когда СКА с их помощью выменял у Подольска финского бомбардира Миро Аалтонена. Менявший легионерскую команду «Витязь» не подписал Оберга, так как он слишком дорог и не вписывается в контрактные модели клуба.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/?id=25038

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