«Трактор» победил «Сибирь»
19:17
«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:0. Голы забили Сергей Калинин и Александр Авцин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Калинин — 11 (Бывальцев, Оберг), 23:48 — 1:0. Авцин — 4 (бол., Пилут, Калинин), 30:59 — 2:0.
Вратари: Вилл — Сятери (58:28).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (4+11+12) — 25 (6+10+9).
Судьи: Букин, Кулев.
11 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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