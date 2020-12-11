«Трактор» победил «Сибирь»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:0. Голы забили Сергей Калинин и Александр Авцин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Калинин — 11 (Бывальцев, Оберг), 23:48 — 1:0. Авцин — 4 (бол., Пилут, Калинин), 30:59 — 2:0.

Вратари: Вилл — Сятери (58:28).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (4+11+12) — 25 (6+10+9).

Судьи: Букин, Кулев.

11 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.