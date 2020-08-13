«Трактор» победил «Нефтехимик» в овертайме на Кубке Республики Башкортостан

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в матче Кубка Республики Башкортостан.

По итогам основного времени была зафиксирована ничья со счетом 3:3. В дополнительное время победу челябинцам принес шведский защитник Лоуренс Пилут.

Кубок Республики Башкортостан

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)

Голы: Основин — 2 (Карпухин, Калинин), 2:16 — 0:1. Кучерявенко — 1 (Шафигуллин), 33:03 — 1:1. Бякин — 3 (Шиксатдаров, Вишневский), 38:20 — 2:1. Огурцов — 1 (Гика, Исаев), 45:26 — 2:2. Косов — 1 (Лазарев, Исаев), 54:04 — 2:3. Кучерявенко — 2 (бол., Шафигуллин, Порядин), 58:30 — 3:3. Пилут — 1 (бол., Гика, Калинин), 62:53 — 3:4.

Вратари: Барулин (57:06 — 58:30) — Вилл.

Броски: 29 (8+9+11+1) — 30 (11+10+5+4).

13 августа. Уфа. «Уфа-Арена».