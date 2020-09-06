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«Трактор» победил «Куньлунь»

17:41

«Трактор» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Калинин — 2 (бол., Пилут, Бывальцев), 12:17 — 1:0. Лазарев — 1 (Евенко), 25:34 — 2:0. Кравцов — 1 (Бывальцев, Манухов), 43:50 — 3:0. Николишин — 1 (бол., Педан, Мегалинский), 59:59 — 3:1.

Вратари: Вилл — Шикин (59:47 — 59:59).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 47 (19+11+17) — 18 (5+6+7).

Судьи: Белов, Беляев.

6 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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