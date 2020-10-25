«Трактор» победил «Амур», Кравцов забил во второй игре подряд

«Трактор» обыграл «Амур» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для челябинцев это четвертая победа в пяти последних матчах.

В составе гостей по шайбе забросили Виталий Кравцов и Сергей Калинин, у «Амура» забил Владимир Бутузов. Кравцов забил во второй игре кряду после возвращения в состав.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кравцов — 8 (Седлак, Исаев), 17:51 — 0:1. Калинин — 7 (бол., Берглунд, Пилут), 21:38 — 0:2. Бутузов — 7 (Йордан, Полунин), 46:44 — 1:2. Вратари: Лангхамер (58:30) — Вилл. Штраф: 30 — 8. Броски: 32 (9+17+6) — 27 (10+13+4). Судьи: Одиньш, Соин. 25 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».