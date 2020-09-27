«Трактор» по буллитам уступил минскому «Динамо»

Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Трактор» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу забросил нападающий белорусской команды Артем Демков.

В составе «Динамо» также отличился форвард Роб Клинкхаммер и еще одну шайбу на свой счет записал 31-летний Демков.

У «Трактора» забили форвард Ярослав Косов и защитник Ник Бэйлен.

Для минского клуба эта победа стала пятой подряд в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Демков — 4 (Паре), 10:45 — 0:1. Клинкхаммер — 5 (Спунер), 15:26 — 0:2. Косов — 1, 32:09 — 1:2. Бэйлен — 3 (бол., Гика), 40:57 — 2:2.

Победный буллит: Демков.

Вратари: Вилл — Фурх.

Штраф: 10 — 24.

Броски: 28 (9+7+11+1) — 22 (10+4+6+2).

Судьи: Букин, Оскирко.

27 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 3012 зрителей.