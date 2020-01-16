«Трактор» по буллитам обыграл «Нефтехимик»

«Трактор» выиграл у «Нефтехимика» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Томаш Гика. Также отличился Александр Авцин. У хозяев забивали Райан Мерфи и Йонас Энлунд (дважды). Решающий буллит в активе Кристиана Томаса.

«Трактор» набрал 45 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Нефтехимика» 47 очков и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» — «Трактор» — 3:4 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Мерфи — 4 (бол., Уайт, Порядин), 2:45 — 1:0. Энлунд — 5 (бол., Шарипзянов, Хайруллин), 27:53 — 2:0. Энлунд — 6 (Падакин, Шарипзянов), 35:04 — 3:0. Гика — 12 (Седлак, Бэйлен), 48:57 — 3:1. Гика — 13 (Терещенко, Бэйлен), 55:01 — 3:2. Авцин — 6 (Михеев, Основин), 57:32 — 3:3.

Победный буллит: Томас.

Вратари: Барулин — Галимов (Федотов, 35:04).

Штраф: 16 — 12.

Броски: 31 (6+14+9+2) — 37 (8+10+12+7).

Судьи: Гамалей, Морозов.

16 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».