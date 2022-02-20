«Трактор» по буллитам обыграл «Металлург» в контрольном матче

В Челябинске 20 февраля прошел контрольный матч, в котором «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились нападающие Виталий Кравцов и Теему Пулккинен, у гостей голами отметились форварды Никита Коростелев и Брендан Лайпсик.