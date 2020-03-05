«Трактор» перейдет на финский размер площадки в следующем сезоне

«Трактор» перейдет на площадку финского размера (60х28 м) в сезоне-2020/21. Об этом заявил заместитель гендиректора клуба Евгений Иванов.

— Заключен контракт с одним из самых массовых производителей хоккейных площадок, — цитирует Иванова ТАСС. — По контракту, к середине июля, к выходу команды, у нас уже будет стоять площадка нового финского размера.

С сезона-2020/21 все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будут использовать площадки финского либо канадского размера (60х26 м). В нынешнем сезоне матчи КХЛ проходят на площадках трех разных размеров — европейского (60х30 м), финского и канадского.