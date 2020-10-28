«Трактор» переиграл «Торпедо» и продлил победную серию до трех матчей

«Трактор» переиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы победили на своем поле со счетом 4:1.

«Трактор» одержал третью победу подряд и поднялся на четвертую строчку в Восточной конференции.

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«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Оберг — 4 (бол., Пилут, Калинин), 8:56 — 1:0. Косов — 3 (Авцин), 22:52 — 2:0. Огурцов — 2 (Седлак, Гика), 24:39 — 3:0. Чехович — 2 (бол., Уайдмэн, Миле), 44:01 — 3:1. Полыгалов — 1 (Оберг), 56:31 — 4:1.

Вратари: Федотов — Мельничук.

Штраф: 20 — 6.

Броски: 25 (9+11+5) — 23 (4+5+14).

Судьи: Франо, Хрибик.

28 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.