КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Трактор» отказался от проведения предсезонного сбора в Белоруссии

8 июля 2020, 17:44
Теги:

Товарищеские матчи минского «Динамо» с «Трактором», проведение которых ранее планировалось 30 июля и 1 августа, отменены, сообщает сайт минчан.

«Трактор» отказался от проведения предсезонного сбора в Раубичах, поскольку по возвращению из Белоруссии хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин.

Это неприемлемо для челябинской команды, у которой запланированы дальнейшие сборы в августе.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир