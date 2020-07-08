«Трактор» отказался от проведения предсезонного сбора в Белоруссии

Товарищеские матчи минского «Динамо» с «Трактором», проведение которых ранее планировалось 30 июля и 1 августа, отменены, сообщает сайт минчан.

«Трактор» отказался от проведения предсезонного сбора в Раубичах, поскольку по возвращению из Белоруссии хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин.

Это неприемлемо для челябинской команды, у которой запланированы дальнейшие сборы в августе.