«Трактор» отказался от проведения предсезонного сбора в Белоруссии
8 июля 2020, 17:44
Товарищеские матчи минского «Динамо» с «Трактором», проведение которых ранее планировалось 30 июля и 1 августа, отменены, сообщает сайт минчан.
«Трактор» отказался от проведения предсезонного сбора в Раубичах, поскольку по возвращению из Белоруссии хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин.
Это неприемлемо для челябинской команды, у которой запланированы дальнейшие сборы в августе.
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