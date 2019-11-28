«Трактор» одолел «Салават Юлаев». Кравцов забил гол

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Салават Юлаев». Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

Одну из шайб в составе челябинской команды забросил нападающий Виталий Кравцов. «Трактор» выиграл два из последних трех матчей.

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«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Голы: Седлак — 10 (Гика, Кейлоф), 13:15 — 1:0. Кравцов — 2 (бол., Кручинин), 19:57 — 2:0. Кугрышев — 7 (Бурмистров), 34:21 — 2:1. Сошников — 18 (Панин, Ларсен), 49:15 — 2:2. Бэйлен — 3 (бол., Кейлоф), 58:30 — 3:2. Косов — 6 (п.в., Авцин), 59:22 — 4:2.

Вратари: Сухачев — Метсола (58:45 — 59:22).

Штраф: 18 — 8.

Броски: 28 (11+6+11) — 31 (12+10+9).

Судьи: Наумов, Соин.

28 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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