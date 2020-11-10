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«Трактор» одолел «Магнитку в овертайме

19:21

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Металлург». Исход встречи решился в овертайме: победную шайбу забил нападающий челябинцев Руслан Карлин — 2:1.

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«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Чибисов — 4 (Земченок), 3:22 — 0:1. Пилут — 2 (бол., Бывальцев, Гика), 19:14 — 1:1. Карлин — 1 (Кравцов), 62:43 — 2:1.

Вратари: Федотов — Олкинуора.

Штраф: 24 — 8.

Броски: 19 (8+2+8+1) — 30 (8+12+9+1).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

10 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 3115 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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