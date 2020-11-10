«Трактор» одолел «Магнитку в овертайме
19:21
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Металлург». Исход встречи решился в овертайме: победную шайбу забил нападающий челябинцев Руслан Карлин — 2:1.
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«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Чибисов — 4 (Земченок), 3:22 — 0:1. Пилут — 2 (бол., Бывальцев, Гика), 19:14 — 1:1. Карлин — 1 (Кравцов), 62:43 — 2:1.
Вратари: Федотов — Олкинуора.
Штраф: 24 — 8.
Броски: 19 (8+2+8+1) — 30 (8+12+9+1).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
10 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 3115 зрителей.
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