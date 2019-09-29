«Трактор» одолел «Локомотив»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Челябинцы впервые в этом сезоне победили дома.

«Локомотив» потерпел первое поражение под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Ардашева.

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«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Малыхин — 1 (Томас, Кейлоф), 21:38 — 1:0. Гика — 1 (Кручинин), 24:02 — 2:0. Ландер — 3 (бол., Рэтти, Рафиков), 26:08 — 2:1.

Вратари: Федотов (21:21 — 21:38) — Коновалов (59:01).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (6+11+9) — 32 (7+13+12).

Судьи: Ансонс, Раводин.

29 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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