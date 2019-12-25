«Трактор» одолел «Авангард». Команда из Челябинска выиграла третий матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на своем льду уступил «Трактору». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу команды из Челябинска.

«Трактор» одержал третью победу подряд, а набирает очки команда на протяжении четырех матчей. Однако «Трактор» продолжает занимать последнее место в Восточной конференции.

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«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Седлак — 14 (Калинин, Авцин), 6:03 — 0:1. Покка — 1 (Кошелев), 29:26 — 1:1. Карлин — 4 (Бэйлен), 47:43 — 1:2. Основин — 6 (п.в., Калинин, Комаров), 58:59 — 1:3.

Вратари: Гарипов (58:30 — 58:59, 59:08) — Федотов.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 34 (11+15+8) — 25 (11+8+6).

Судьи: Гамалей, Гашилов.

25 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».